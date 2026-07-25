سوريا: مصرع وإصابة 65 شخصا إثر حادث سير على طريق دير الزور - دمشق

لقي 35 سوريا مصرعهم وأصيب 30 آخرون، جراء حادث سير وقع، اليوم السبت إثر تصادم حافلتي ركاب على طريق دير الزور - دمشق، وذلك في حصيلة أولية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وزارة الدفاع شاركت في عمليات الإجلاء الطبي للمصابين والضحايا، إلى مشفى حمص ‏العسكري.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، الدكتور نجيب النعسان، أن منظومة الإسعاف والطوارئ رفعت منذ اللحظات الأولى مستوى الجاهزية والاستنفار إلى أقصى درجاتها، حيث جرى تفعيل غرف العمليات، ورفع جاهزية المشافي في محافظتي دير الزور وحمص لاستقبال المصابين، إلى جانب تأمين الكوادر الطبية والإسعافية وكل مستلزمات الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار النعسان إلى أن فرق الإسعاف تواصل نقل المصابين من موقع الحادث وتوزيعهم على المستشفيات، مبينا أن الحادث أسفر حتى الآن عن تسجيل 35 وفاة و30 إصابة.