ضبط مصنع بداخله 16 طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قرابة 16 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مصنع بالجيزة.



تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط قرابة 16 طن منظفات صناعية مختلفة الأنواع معبأة داخل تنكات بدون بيانات ومستندات دالة على مصدرها ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج، ومنتج نهائي" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، و60 عبوة منظفات غير صالحة للاستخدام لانتهاء صلاحيتها “منتج نهائي”، و2700 عبوة فارغة، وخط إنتاج، داخل مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية، كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لجهود مكافحة جرائم الغش التجاري.