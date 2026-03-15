رئيس جامعة بنها يشارك فى حفل إفطار الطلاب الوافدين المتميزين

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، في حفل إفطار الطلاب الوافدين المتميزين دراسيا وثقافيا ورياضيا والذى نظمته قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة وذلك بحضور بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات المصرية.



وأعرب " الجيزاوي " عن سعادته بمشاركته فى حفل الإفطار لما يمثله من فرصة كبيرة لتعزيز أواصر التواصل والتقارب الثقافي بين الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

وأشار إلى حرص جامعة بنها على توفير بيئة تعليمية متميزة وداعمة للطلاب الوافدين بما يساعدهم على تحقيق التميز العلمي والاستمتاع بتجربتهم التعليمية داخل الجامعة باعتبارهم سفراء لبلادهم داخل مصر وسفراء للجامعة بعد عودتهم إلى أوطانهم.