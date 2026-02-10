مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الإسماعيلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي ‏المقرر إقامتها غدًا الأربعاءضمن مؤجلات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز،‏ على استاد الجيش ببرج العرب.‏

عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة، والمهام ‏المطلوبة من الجميع خلال اللقاء.‏

أدى اللاعبون تدريبات بدنية في بداية المران الذي اشتمل على مجموعة من التدريبات المتنوعة، اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة ‏كرة قوية بمشاركة الجميع.‏

واكتفى أحمد سيد زيزو بأداء تدريبات علاجية في «الجيم»، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ‏بينما واصل محمود حسن تريزيجيه أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له من الإصابة التي لحقت به في مباراة شبيبة القبائل ‏الجزائري‏ ‎بشد أسفل العضلة الخلفية.‏