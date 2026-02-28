تفاصيل حبس المتهمين بتهديد صاحب محل في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتهديد أحد مالكي المحال التجارية بالجيزة والتعدي عليه بالسب والشتم.

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بتهديد أحد مالكي المحال التجارية بالجيزة والتعدي عليه بالسب والشتم.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (شقيقين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام "القائم بالتصوير" (مالك محل سباكة - مقيم بدائرة القسم) بنهر شقيقهما حال لهوه أمام المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.