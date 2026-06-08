محروس: فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بالبورصة

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.

وأوضح رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن عبء هذه الضريبة يتحملها كل من البائع والمشترى بـ 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم.

وأضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الشركات التي لها رأس مال يصل لـ 15 مليار جنيه في البورصة ستحصل على خصم 15% لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أن السياسة المالية هي أحد الأدوات للسياسة الاقتصادية وهدفنا وجود نمو وجذب المستثمرين، لافتا إلى أنه لا يوجد زيادة أو فرض الضريبة جديدة.