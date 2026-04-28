لتصحيح أخطاء التلاوة.. الأزهر يعقد المقرأة القرآنية الأسبوعية للجمهور

نظم قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، المقرأة القرآنية الأسبوعية للجمهور، عبر منصة القرآن الكريم، بمشاركة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.



وقال الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن المقرأة القرآنية للجمهور تأتي انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الرائد في حفظ وتعليم كتاب الله تعالى، وضمن جهوده المستمرة لنشر التلاوة الصحيحة وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر.

يشار إلى أن المقرأة تأتي ضمن برامج منصة القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، حرصًا منها على نشر التلاوة الصحيحة لكتاب الله تعالى.

وتتميز المقرأة بعدة مميزات أبرزها "تعليم صحيح التلاوة، تصحيح الأخطاء التجويدية، متابعة مباشرة مع محفظين متخصصين"، كما أنها متاحة لجميع الأعمار