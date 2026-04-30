ديني

الأوقاف تعلن عن بدء مسابقة أذان الحج بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم

إيمان طلعت

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء مسابقة «أذان الحج» بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الثقافة الدينية، وتعزيز الوعي بمناسك الحج وقيمه الروحية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة أول سؤال من أسئلة المسابقة غدًا الجمعة الموافق 1 من مايو، على أن تستمر المسابقة لمدة 30 يومًا متتاليًا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

وتدعو وزارة الأوقاف إلى المشاركة في المسابقة والاستفادة من محتواها العلمي والدعوي، راجيةً للجميع التوفيق والسداد.

في سياق متصل، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة «فقه الحج» بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لتأهيل الأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لبناء كوادر دعوية مؤهلة علميًّا ومهاريًّا، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بتكثيف برامج التأهيل المتخصص استعدادًا لموسم الحج.

وجاءت فعاليات اليوم الختامي امتدادًا لمسار تدريبي مكثف يجمع بين التأصيل الفقهي والتأهيل العملي، حيث قدَّم الأستاذ الدكتور حسين مجاهد ـ أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، قراءة تحليلية لكتاب «أحكام الحج» الصادر عن وزارة الأوقاف، عالج خلالها القضايا الفقهية بلغة عصرية تجمع بين الدقة والتيسير، مع إبراز فقه المقاصد، والتعامل مع النوازل المعاصرة التي قد تواجه الحجاج، بما يعين على أداء المناسك في يسر وانضباط.

واختُتمت الدورة بمحاضرة نوعية لفضيلة الدكتور محمد رجب خليفة ـ رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، بعنوان «توجيهات عامة لأداء مناسك الحج»، ركَّزت على البعد الدعوي والإنساني في خدمة الحجاج، مؤكدًا أن نجاح الموفد لا يقف عند حدود الإلمام بالأحكام، بل يمتد إلى حسن التواصل، وسعة الصدر، والقدرة على إدارة المواقف الميدانية بحكمة ومسئولية، بما يعكس الصورة الحضارية للدعوة المصرية.

تأتي هذه الدورة ضمن منظومة تدريبية متكاملة تستهدف إعداد (33) إمامًا وواعظة، وفق أحدث أساليب التدريب، بما يمكّنهم من أداء دورهم في الإرشاد والتوعية، والإجابة عن استفسارات الحجاج، وتقديم الدعم الشرعي والنفسي لهم خلال مختلف مراحل الرحلة الإيمانية.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تطوير برامجها التدريبية وفق رؤية عصرية، تجمع بين أصالة المنهج وكفاءة الأداء، بما يسهم في ترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

