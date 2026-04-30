إطلاق مسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده في موسمها الأول تحت شعار «سفير القرآن»

أطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر مسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده ، وذلك في إطار جهود الأزهر لنشر علوم القرآن الكريم وتعزيز قيمه بين النشء، تحت شعار «سفير القرآن»، بمشاركة طلاب فروع المدرسة بالقاهرة.

وتنقسم المسابقة إلى ثلاثة مستويات رئيسة، حيث يُخصص المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم كاملًا، بإجمالي 20 جائزة، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 40 ألف جنيه، أما المستوى الثاني فيشمل حفظ نصف القرآن الكريم، بعدد 20 جائزة، وقيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، بينما يضم المستوى الثالث حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بإجمالي 20 جائزة، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 20 ألف جنيه.

كما تتضمن المسابقة 10 جوائز تشجيعية مخصصة للطلاب الوافدين من ذوي الأصوات الحسنة، بقيمة 3000 جنيه لكل جائزة، دعمًا للمواهب المتميزة في التلاوة.

وحددت المسابقة عددًا من الشروط للاشتراك، من أبرزها أن يكون المتسابق مقيدًا ومواظبًا بأحد فروع مدرسة الإمام الطيب، وأن يكون حافظًا للمستوى المتقدم إليه، بالإضافة إلى إلمامه بأحكام التجويد من خلال دراسة كتاب «بغية الطالبين في تجويد كلام رب العالمين».