في عيد العمال.. رداد: 1.9 مليار جنيه منح ورعاية للعمالة غير المنتظمة
لخريجي اللغات.. مصر للطيران تعلن عن وظائف خالية| اعرف التفاصيل
الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط
ثابت بدون تغيير.. تعرف علي سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم
جماهير الأهلي والزمالك تتجه إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة |شاهد
إسلام عيسي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. وجهاز المنتخب يطمئن عليه
نشرة المرأة والمنوعات | فوائد تناول الخميرة بانتظام.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب شاي منتهي الصلاحية؟
لماذا الذنب أشد شؤما في الشهر الحرام؟.. خطيب المسجد الحرام يجيب
في حضور 1000 إيطالي.. زاهي حواس يطالب باسترداد نفرتيتي وحجر رشيد | صور
زاد 10 جنيه ..سعر الذهب يسجل 6960 جنيهًا في الصاغة.. تحركات جديدة للمعدن الأصفر
قبل لقاء القمة.. أمير هشام يكشف عن الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي الأهلي والزمالك
لا رسوم إضافية على الدفع الإلكتروني.. قرار حاسم يعزز ثقة المواطنين في البطاقات البنكية

محمد البدوي

تبرز الحاجة في ظل التوسع المتسارع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني إلى ترسيخ الثقة بين المستهلكين والتجار لضمان نجاح منظومة الاقتصاد الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على البطاقات البنكية في المعاملات اليومية، ظهرت بعض الممارسات التي قد تعرقل هذا التحول، أبرزها فرض رسوم إضافية على عمليات الدفع. 

ضوابط واضحة تحمي حقوق المستخدمين

ويأتي تدخل الجهات التنظيمية لوضع ضوابط واضحة تحمي حقوق المستخدمين وتدعم انتشار التكنولوجيا المالية.

تقليل الاعتماد على النقد

 ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير بيئة آمنة وسريعة لإجراء المعاملات، بما يخدم مختلف فئات المجتمع ويدعم استقرار السوق المالي.

المعاملات المالية في البورصة

استخدام البطاقات البنكية

وكشف الدكتور محمد الشيمي، الخبير المصرفي، حقيقة ما يتردد بشأن فرض عمولات إضافية عند استخدام البطاقات البنكية في عمليات الشراء، مؤكدًا أن هذه الممارسات مرفوضة بشكل قاطع وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

البطاقات البنكية والشراء الالكتروني

تعزيز ثقة المواطنين

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا وفقي في برنامج "شكل تاني" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن قرار البنك المركزي المصري بحظر فرض أي رسوم إضافية على المدفوعات الإلكترونية يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الحديثة، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وسائل الدفع الإلكتروني

وأشار إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني صُممت في الأساس لتبسيط وتسريع المعاملات المالية بين التاجر والمستهلك، إلى جانب تقليل المخاطر المرتبطة بحمل الأموال النقدية، لافتًا إلى أن قيام بعض التجار بفرض رسوم إضافية كان يشكل عائقًا أمام انتشار هذه الوسائل، ويؤثر سلبًا على تجربة المستخدم.

استرجاع الفيزا المسحوبة

مكاسب متبادلة لكافة الأطراف

وأضاف أن الالتزام بهذه التعليمات يحقق مكاسب متبادلة لكافة الأطراف، حيث يسهم في تقليل الأخطاء المرتبطة بالتعاملات النقدية، مثل تداول العملات التالفة أو غير السليمة، ويعزز من سرعة وأمان تنفيذ العمليات المالية.

نشلوا كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي

آليات فعالة لحماية المستهلك

وأكد الشيمي ضرورة التزام التجار بالتعليمات المنظمة، مشددًا على أن البنك المركزي المصري يوفر آليات فعالة لحماية المستهلك، من بينها «وحدة حماية حقوق العملاء»، التي يمكن اللجوء إليها لتقديم الشكاوى في حال التعرض لأي رسوم غير قانونية.

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

مباراة الأهلي والزمالك

القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

The Voice Kids

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

اورمان الشرقية

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

النمل

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد