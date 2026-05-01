لا رسوم إضافية على الدفع الإلكتروني.. قرار حاسم يعزز ثقة المواطنين في البطاقات البنكية

تبرز الحاجة في ظل التوسع المتسارع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني إلى ترسيخ الثقة بين المستهلكين والتجار لضمان نجاح منظومة الاقتصاد الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على البطاقات البنكية في المعاملات اليومية، ظهرت بعض الممارسات التي قد تعرقل هذا التحول، أبرزها فرض رسوم إضافية على عمليات الدفع.

ويأتي تدخل الجهات التنظيمية لوضع ضوابط واضحة تحمي حقوق المستخدمين وتدعم انتشار التكنولوجيا المالية.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير بيئة آمنة وسريعة لإجراء المعاملات، بما يخدم مختلف فئات المجتمع ويدعم استقرار السوق المالي.

وكشف الدكتور محمد الشيمي، الخبير المصرفي، حقيقة ما يتردد بشأن فرض عمولات إضافية عند استخدام البطاقات البنكية في عمليات الشراء، مؤكدًا أن هذه الممارسات مرفوضة بشكل قاطع وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا وفقي في برنامج "شكل تاني" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن قرار البنك المركزي المصري بحظر فرض أي رسوم إضافية على المدفوعات الإلكترونية يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الحديثة، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأشار إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني صُممت في الأساس لتبسيط وتسريع المعاملات المالية بين التاجر والمستهلك، إلى جانب تقليل المخاطر المرتبطة بحمل الأموال النقدية، لافتًا إلى أن قيام بعض التجار بفرض رسوم إضافية كان يشكل عائقًا أمام انتشار هذه الوسائل، ويؤثر سلبًا على تجربة المستخدم.

وأضاف أن الالتزام بهذه التعليمات يحقق مكاسب متبادلة لكافة الأطراف، حيث يسهم في تقليل الأخطاء المرتبطة بالتعاملات النقدية، مثل تداول العملات التالفة أو غير السليمة، ويعزز من سرعة وأمان تنفيذ العمليات المالية.

وأكد الشيمي ضرورة التزام التجار بالتعليمات المنظمة، مشددًا على أن البنك المركزي المصري يوفر آليات فعالة لحماية المستهلك، من بينها «وحدة حماية حقوق العملاء»، التي يمكن اللجوء إليها لتقديم الشكاوى في حال التعرض لأي رسوم غير قانونية.