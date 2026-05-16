امتحانات النقل.. تشديد على حظر المحمول داخل اللجان بدمياط

​مع انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، شهدت مدارس محافظة دمياط جولات ميدانية مكثفة للاطمئنان على استقرار اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وفي هذا السياق، قام ياسـر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية موسعة شملت عدة مدارس تابعة لإدارة دمياط التعليمية، للوقوف على انتظام سير العملية الامتحانية ورصد أي معوقات والعمل على حلها فوراً.

مدارس دمياط

​استهلت الجولة بزيارة مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية المشتركة، تلتها مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات، حيث حرص وكيل الوزارة على تفقد قاعات الامتحانات والحديث المباشر مع الطلاب لضمان تهيئة مناخ هادئ ومناسب يضمن لهم التركيز الكامل أثناء أداء الامتحانات.

حظر المحمول

وتأكد "عمــاره" من وضوح أوراق الأسئلة، وجودة الطباعة، ومطابقتها للمواصفات الفنية والمنهج الدراسي المقرر، معرباً عن ارتياحه لانتظام اللجان وانضباطها.

​وخلال جولته، وجه "وكيل الوزارة" تعليمات مشددة لجميع القائمين على العملية الامتحانية بالحظر التام لاستخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو المعلمين والمراقبين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ومنع أي محاولات للإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كما شدد على ضرورة التزام جميع الطلاب بالزي المدرسي الرسمي كشرط أساسي لدخول اللجان، حفاظاً على الانضباط والمظهر العام للمؤسسة التعليمية.

​واختتم "ياســر عمـاره" جولته بتفقد مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، حيث أولى اهتماماً خاصاً بمتابعة الجانب التكنولوجي للامتحانات.

والتقى بطالبات المرحلة الثانوية للاطمئنان على استقرار المنظومة الإلكترونية وسهولة تدفق البيانات واستلام أوراق المفاهيم وتأكد من نجاح جميع الطالبات في الدخول على منصة الامتحانات عبر أجهزة "التابلت" دون أي عوائق تقنية، مشيداً بمستوى وعي الطالبات وجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، مما يعكس تضافر الجهود لخروج امتحانات نهاية العام بالمظهر اللائق بمحافظة دمياط.