غدا| استكمال محاكمة صاحب مركز تجميل في قضية عروس حلوان

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة صاحب مركز تجميل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“عروس حلوان”، .

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض فتاة تُدعى إسراء لأزمة صحية حادة، عقب خضوعها لإجراء تجميلي داخل أحد المراكز بمنطقة المهندسين، ما أدى إلى وفاتها لاحقًا، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، حيث قررت استدعاء الطبيب المسؤول عن الحالة الصحية للفتاة، إلى جانب مدير مركز التجميل، لسماع أقوالهما بشأن ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.