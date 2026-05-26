مشعر عرفات يشهد توافد ملايين الحجاج وسط جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن

قال عمرو شهاب، موفد قناة إكسترا نيوز من مشعر عرفات، إن الملايين من مختلف بقاع الأرض توافدوا على هذه البقعة المباركة منذ مساء أمس، ويقضون فيها هذا اليوم العظيم، يجتمعون على شيء واحد، ودعاء واحد، وتلبية واحدة: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

وأضاف المراسل خلال مداخلة مع الإعلامية آلاء شتا، على قناة إكسترا نيوز، أن هذا هو النداء الطاغي على هذا المكان، وعلى هذه الحشود، في هذه البقعة الطاهرة التي تلتقي فيها الأرض بالسماء؛ الأرض بدعائها وتضرعها وابتهالها، والسماء برحمتها ومغفرتها، متابعا: "الحقيقة، من الصعب أن تصف الكلمات هذه الصورة التي يجتمع فيها ملايين المسلمين من كل بقاع الأرض".

وواصل: "خلف هذا المشهد، هناك جهد كبير تبذله البعثات المصرية؛ بعثة الحج السياحي، وبعثات التضامن الاجتماعي، وبعثة وزارة الداخلية".

وأوضح أنه بالحديث عن بعثة الحج السياحي، فقد بدأت استعداداتها منذ عدة أيام، من خلال تفقد الخيام ومتابعتها لحظة بلحظة، ومتابعة كل ما يخص الحجاج داخل المشاعر المقدسة، كما أن البعثة الطبية المصرية موجودة على مدار الساعة، وتعمل باستمرار لمتابعة الحجاج المصريين، والاطمئنان على حالتهم الصحية أولًا بأول، وتقديم المساندة اللازمة لهم.

واستكمل: "هناك أيضًا جهود سعودية كبيرة، فحج هذا العام يشهد تنظيمًا استثنائيًا، حيث ساهمت الجهود الرسمية بشكل واضح في إخراج هذه الصورة المنظمة والمنسقة لحركة الحجاج داخل المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، ومن ثم ظهرت هذه الصورة المشرّفة، حتى في ظل الأعداد الهائلة الموجودة هذا العام".