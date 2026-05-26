بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع ارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الثلاثاء/، على وقع ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,02%، ليستقر بذلك عند 18.874,97 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,73 % إلى 1.341,89 نقطة، فيما تعزز MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,87 % إلى 1.392,96 نقطة.

بدوره، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,06 % إلى 1.903,84 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 0,41 % إلى 18.064,78 نقطة، وبنسبة 0,23 % إلى 16.269,69 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 327,3 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أكثر من 1.100,6 مليار درهم.