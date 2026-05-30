الفرق بين ام جى 5 وشانجان ايدا 2026

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 5 وشانجان ايدا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شانجان ايدا موديل 2026

زودت سيارة شانجان ايدا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك شانجان ايدا موديل 2026

تحصل سيارة شانجان ايدا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 109 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان ايدا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 925 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى 5 موديل 2026

تمتلك سيارة ام جى 5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى 5 موديل 2026

تستمد سيارة ام جى 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 924 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 24 ألف جنيه .