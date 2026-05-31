سعر بورشه 911 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 911 موديل 2026، وتنتمي 911 لفئة السيارات الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين متعة القيادة الخالصة والتقنيات المتطورة .

محرك بورشه 911 موديل 2026

تحصل سيارة بورشه 911 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 394 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 294 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة بورشه 911 موديل 2026 نسخة هجين، تنتج قوة 541 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 3 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 311 كم/ساعة .

وبها نسخة محركها سعة 3800 سي سي توين تيربو، تخرج قوة 711 حصان، وتتسارع من الثبات وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 322 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد بورشه 911 موديل 2026

تأتى سيارة بورشه 911 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4542 مم، وعرض 1852 مم، وارتفاع 1302 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2450 مم .

مواصفات بورشه 911 موديل 2026

زودت سيارة بورشه 911 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة خارجية بتحسينات دقيقة عبر مصابيح أمامية متطورة بنظام LED Matrix، وبها فتحات تهوية أمامية، وبها صدادات انسيابية، وجناح خلفي نشط يعزز الثبات الهوائي، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة، وبها مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، وبها مقاعد أمامية بالضبط الكهربائي للسائق والتدفئة، وبها شاشة عدادات رقمية منحنية مقاس 12.6 بوصة، وبها آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها تكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ونظام صوتي يتكون من 8 سماعات .

بالاضافة إلي ان سيارة بورشه 911 موديل 2026 بها، 6 وسائد هوائية، وبها مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح (EBD)، ونظام التحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني المتطور، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ونظام قراءة مسار الطريق مع خاصية تحذير الخروج ومساعد البقاء في المسار، وحساسات ركن أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا رؤية خلفية، وبها كاميرا 360 درجة .