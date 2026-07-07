برلمانية: استراتيجية الصناعة 2030 تضع مصر على طريق التحول لمركز صناعي إقليمي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 تمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن استهداف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعكس حجم الطموح الذي تستهدفه الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الصناعة تعد أحد أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي.

توطين الصناعات الاستراتيجية

وأضافت عضو مجلس النواب أن التركيز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الهندسية والإلكترونيات، يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية، خاصة مع أهمية تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضحت أن ربط تنفيذ الاستراتيجية بجداول زمنية محددة، والتوسع في التحول الرقمي والطاقة المتجددة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، كلها عوامل أساسية لضمان تحقيق المستهدفات وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن التكامل الصناعي مع الأسواق الإفريقية يمثل فرصة كبيرة أمام المنتج المصري للتوسع وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات لتحقيق طفرة صناعية تليق بإمكانات مصر.