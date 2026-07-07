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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: دعم المصدرين خطوة مهمة نحو زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكدت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزير الاستثمار، بشأن العمل بالقرب من المصدرين والتلبية السريعة لاحتياجاتهم، تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم القطاع التصديري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

و أوضحت" فاخر" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن التواصل المباشر مع المصدرين والاستجابة السريعة للتحديات التي تواجههم يسهم في إزالة العقبات أمام زيادة الصادرات المصرية، ويعزز من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار 


وأشارت عضو الشيوخ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، لافتة إلى أن دعم المصدرين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح فعاليات بعثة المشترين الدوليين EBS 2026، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ورؤساء عدة جهات تابعة للوزارة وهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة موسعة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة الشركات المشاركة، وحرص على التحاور المباشر مع ممثلي الشركات للتعرف على منتجاتهم، وحجم صادراتهم، والأسواق التي يستهدفونها، وخططهم للتوسع، والتحديات التي تواجههم، والفرص المتاحة لزيادة صادراتهم خلال المرحلة المقبلة.

الشيوخ وزير الاستثمار الاقتصاد الصادرات المصدرين العقبات النقد الأجنبي

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