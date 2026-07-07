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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لإزالة معوقات الاستثمار بالمنطقة الصناعية في حلوان وزيادة الإنتاج والتصدير

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

طالب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو بمحافظة القاهرة من الحكومة وضع خطة متكاملة وعاجلة لتطوير المنطقة الصناعية بحلوان والتبين، باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر، بما تمتلكه من مقومات وإمكانات قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.

وأكد " حماد " فى تصريحات أن المنطقة الصناعية بحلوان والتبين تضم صناعات استراتيجية كبرى، إلا أنها ما زالت تواجه العديد من التحديات التي تحد من قدرتها على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يستوجب تحركًا حكوميًا سريعًا لإعادة تأهيلها وتطوير بنيتها الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار بها.

5 مقترحات برلمانية لزيادة الإنتاج


وقدم النائب 5 خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف وهى : 
أولًا: إعداد خطة قومية شاملة لتحديث البنية التحتية بالمنطقة الصناعية، تشمل الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف والاتصالات.
ثانيًا: تقديم حوافز استثمارية وضريبية لتشجيع التوسع في الصناعات القائمة وجذب استثمارات صناعية جديدة، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة. 
ثالثًا: الإسراع في تطوير ورفع كفاءة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، مع تقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم للحفاظ على العمالة وزيادة الإنتاج. 
رابعًا: إنشاء مركز متكامل لخدمة المستثمرين داخل المنطقة الصناعية لتبسيط الإجراءات، وإنهاء التراخيص، وتذليل العقبات أمام المستثمرين. 
خامسًا: تنفيذ برنامج متكامل للتدريب الفني والتأهيل المهني بالتعاون مع القطاع الصناعي، لإعداد كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطور التكنولوجي.
وشدد عيد حماد على أن النهوض بالمنطقة الصناعية بحلوان والتبين لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية ووطنية، في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعظيم المنتج المحلي وزيادة الصادرات. مطالباً الحكومة بسرعة إعلان جدول زمني واضح لتنفيذ خطة التطوير، مع تحديد الجهات المسؤولة ومؤشرات قياس الأداء، حتى تستعيد المنطقة مكانتها التاريخية كإحدى أهم قلاع الصناعة المصرية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل حقيقية، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة . 

عيد حماد مجلس النواب حلوان الانتاج التصدير

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