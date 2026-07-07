برواتب تصل 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن عشرات الوظائف الفندقية بشرم الشيخ

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو 2026، عن توفر حزمة كبيرة من الوظائف الشاغرة بالتعاون مع كبرى المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (تشمل مناطق: خليج نعمة، نبق، الهضبة، المنتزة، وطريق السلام).

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري وتلبية احتياجات القطاع السياحي.

وتتراوح الرواتب المقدمة في هذه الفرص ما بين 7,000 جنيه وتصل إلى 15,500 جنيه لبعض التخصصات، مع توفير مزايا متعددة وبيئة عمل آمنة خاضعة لإشراف الوزارة.

تفاصيل الوظائف الشاغرة حسب المناطق ووسائل التواصل

ولتسهيل التقديم على الشباب، تم تصنيف الفرص المتاحة بناءً على التخصص الجغرافي والمهني داخل مدينة شرم الشيخ:

1. وظائف قطاع الطبخ والأغذية والمشروبات (الأعلى أجرًا)

خليج نعمة (تخصصات الطبخ): رئيس قسم جارد مانجية (1)، رئيس قسم السخن (1)، طباخ ساخن (3)، مشرف أماكن عامة (1)، مضيف (1). الشروط: مؤهل متوسط، خبرة، السن من 20 إلى 45 سنة. الراتب: يبدأ من 7,000 ويصل إلى 15,500 جنيه. للتواصل: 01067623771

رئيس قسم جارد مانجية (1)، رئيس قسم السخن (1)، طباخ ساخن (3)، مشرف أماكن عامة (1)، مضيف (1). منطقة الهضبة: مساعد رئيس قسم ساخن (1)، عامل كافيتيريا (1). الشروط: مؤهل عالي أو متوسط، خبرة، السن من 20 إلى 30 سنة.

مساعد رئيس قسم ساخن (1)، عامل كافيتيريا (1).

الراتب: من 7,000 إلى 9,000 جنيه.

للتواصل: 01006018350

2. وظائف قطاع الحسابات، الإدارة، والاستقبال

شرم الشيخ (نقل وحسابات): سائق (2)، صراف (1)، كاشير (1). الشروط: مؤهل عالي، خبرة، السن من 22 إلى 35 سنة. الراتب: 7,000 جنيه. للتواصل: 01014814347

سائق (2)، صراف (1)، كاشير (1). خليج نبق (وظائف إدارية وفنية): مضيفة (خبرة 3 سنوات)، مدير مطعم (خبرة 10 سنوات)، مدير كافيتيريا (خبرة 7 سنوات)، مشرف أدوار (خبرة 6 سنوات)، منظف أماكن عامة (2)، فرد أمن (2). الشروط: مؤهل متوسط، السن من 23 إلى 35 سنة. الراتب: 7,000 جنيه. للتواصل: 0693710850

مضيفة (خبرة 3 سنوات)، مدير مطعم (خبرة 10 سنوات)، مدير كافيتيريا (خبرة 7 سنوات)، مشرف أدوار (خبرة 6 سنوات)، منظف أماكن عامة (2)، فرد أمن (2). شرم الشيخ (زراعة ونظافة واستقبال): عامل زراعي (2)، عامل نظافة عامة (2)، موظف استقبال (1). الشروط: مؤهل متوسط، السن من 20 إلى 30 سنة. الراتب: 7,000 جنيه.

عامل زراعي (2)، عامل نظافة عامة (2)، موظف استقبال (1).

للتواصل: 0693670000

3. وظائف الفنيين والصيانة والخدمات

هضبة أم السيد (فنيين): فني سباك (1)، عامل نظافة أماكن عامة (1)، فني تبريد وتكييف (1)، فني كهربائي (2). الشروط: مؤهل متوسط، السن من 20 إلى 45 سنة. الراتب: من 7,000 إلى 8,500 جنيه. للتواصل: 01017866818

فني سباك (1)، عامل نظافة أماكن عامة (1)، فني تبريد وتكييف (1)، فني كهربائي (2). منطقة المنتزة: مشرف غرف (1)، مشرف صف مطاعم (2)، فني غرف تبريد (1)، فني معدات مطابخ (2). الشروط: مؤهل عالي أو متوسط، السن من 20 إلى 30 سنة. الراتب: من 7,000 إلى 9,000 جنيه. للتواصل: 0693670000

مشرف غرف (1)، مشرف صف مطاعم (2)، فني غرف تبريد (1)، فني معدات مطابخ (2). شرم الشيخ (خدمات وسكن): متلقي طلبات داخلية (1)، متلقي طلبات صيانة (1)، عامل مغسلة (1)، عامل سكن (2)، مساعد شيف (2). الشروط: مؤهل متوسط أو عالي، السن من 20 إلى 30 سنة.

متلقي طلبات داخلية (1)، متلقي طلبات صيانة (1)، عامل مغسلة (1)، عامل سكن (2)، مساعد شيف (2).

الراتب: 7,000 جنيه.

للتواصل: 01102222191

4. فرص عمل متنوعة بالمنشآت الفندقية الأخرى (الراتب 7,000 جنيه)

المنطقة الوظائف المتاحة الشروط المطلوبة رقم التواصل شرم الشيخ العام مشرف مطعم (2)، عامل إشراف داخلي (2)، منقذ (1)، مضيف (1). مؤهل متوسط أو عالي، خبرة، السن 20-45 سنة. 01015090868 طريق السلام عامل تجهيز (4)، فرد أمن (3)، عامل مطبخ (3)، إشراف داخلي (5)، أغذية ومشروبات (2)، منقذ (3). مؤهل عالي أو متوسط، السن 20-30 سنة. 01022227712 خليج نبق (الجهة 1) تجهيز وتحضير (5)، عامل زراعة (3)، عامل سكن (1)، عامل كافيتيريا (1)، منقذ (2)، مضيف (3). مؤهل متوسط، السن 20-25 سنة. 0693710371 خليج نبق (الجهة 2) مشرف تجهيز (1)، فني تبريد وتكييف (1)، مضيفة (3)، عامل شاطئ (2). مؤهل متوسط أو عالي، السن 21-30 سنة. 01002212021 الهضبة (الجهة 2) مشرف غرف (3)، تجهيز وتحضير (5)، مشرف أدوار (5)، سباك (1)، مشرف أول أدوار (1)، منقذ (2). مؤهل عالي أو متوسط، السن 20-35 سنة. 0693661459 الهضبة (الجهة 3) موظف استقبال (2)، مضيف (3)، عامل استيورد (2)، طباخ ساخن (2)، فني كهرباء (1). مؤهل عالي أو متوسط، السن 20-30 سنة. 0693661816 خليج نعمة (الجهة 1) جنايني (3)، عامل تجهيز وتحضير (2)، منقذ (2). مؤهل متوسط أو عالي، السن حتى 25 سنة. 01008787265 خليج نعمة (الجهة 2) مضيف (2)، مشرف غرف (1). مؤهل متوسط، خبرة، السن 20-25 سنة. 01005203074 شرم المية عامل تجهيز (2)، إشراف داخلي (3)، عامل مغسلة (1)، عامل زراعة (1). مؤهل متوسط، السن 20-45 سنة. 01157284340 هضبة أم السيد عامل مغسلة (1) / عامل تجهيز وتحضير (1) (منشأتان منفصلتان). مؤهل متوسط، السن 18-25 سنة. 0693663966 شرم الشيخ (تجهيز) عامل تجهيز وتحضير (3). مؤهل متوسط، السن 18-30 سنة. 0693660888

وتدعو الوزارة جميع الشباب الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى التواصل المباشر عبر أرقام الهواتف الموضحة قرين كل فرصة، مؤكدة التزامها التام بمتابعة هذه الوظائف لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة.