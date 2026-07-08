على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.. «المصري» يبدأ فترة إعداده للموسم الجديد

بدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري فترة إعداده للموسم الجديد وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لأربعة أسابيع عقب تتويجهم ببطولة النسخة الخامسة من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم " كأس عاصمة مصر ".

جاء ذلك على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد



وشهد المران - الذي قاده الكابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق بحضور الكابتن سيف داود مدير الكرة وبمعاونة الجهاز الفني المعاون المكون من الكابتن محمد محسن أبو جريشة والكابتن عبد الرحمن فاروق والكابتن سعيد إبراهيم ومدرب الحراس الكابتن أمير عبد الحميد - تركيز الجهاز الفني على النواحي البدنية بهدف رفع معدلات اللياقة لجميع اللاعبين بمتابعة من الكابتن محمد عز المعد البدني للفريق.