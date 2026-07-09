رسميا.. البرتغالي جواو بينهيرو حكما لمباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم البرتغالي جواو بينهيرو لإدارة مباراة الأرجنتين وسويسرا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويعاون بينهيرو في إدارة اللقاء طاقم تحكيم برتغالي، حيث يتولى الثنائي برونو خيسوس ولوتشيانو مايا مهمة الحكمين المساعدين.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه المثير على مصر بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بينما حجز منتخب سويسرا مقعده في هذا الدور عقب تخطي كولومبيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويعد جواو بينهيرو أحد الحكام الأوروبيين المشاركين في مونديال 2026، وسبق له إدارة مباريات خلال البطولة، من بينها مواجهة جنوب أفريقيا وكندا في دور الـ32.

وتقام مواجهة الأرجنتين وسويسرا في إطار منافسات الدور ربع النهائي، حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب، بينما يطمح المنتخب السويسري لمواصلة مفاجآته في البطولة.