صندوق المأذونين: بعض الرجال يلجأون إلى إخفاء زواجهم الثاني خوفا من طلاق الاولى

كشف الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، أن بعض الرجال يلجأون إلى إخفاء زواجهم الثاني، ليس لوجود مانع شرعي، وإنما خوفًا من رد فعل الزوجة الأولى أو مطالبتها بالطلاق، مؤكدًا أن هذه التصرفات تعكس اعتبارات اجتماعية وأسرية أكثر من كونها أحكامًا شرعية.

نقيب المأذونين يطالب بتجريم زواج القاصرات أو من دون السن برسالة رومانسية.. سيرين عبد النور تحتفل بذكرى زواجها الـ19 من فريد رحمة لن يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد استيفاء هذا الشرط.. وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة.. وما حكم إخفاء العيوب الصحية أو المادية قبل الزواج.. وهل يحاسب الإنسان على تضييع الوقت؟



وقال، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الشريعة الإسلامية أباحت تعدد الزوجات لمن تتوافر فيه القدرة المادية والنفسية والجسدية، موضحًا أن موافقة الزوجة الأولى ليست شرطًا لصحة الزواج الثاني من الناحية الشرعية.



وأضاف أن قرار الزواج الثاني يجب أن يقوم على تحمل المسؤولية والقدرة على العدل بين الزوجات، وليس مجرد الرغبة، مشيرًا إلى أن التعدد في الإسلام رخصة تحكمها ضوابط واضحة وليست أمرًا واجبًا على كل رجل.



وأوضح رئيس صندوق المأذونين أن الجدل الدائر حول تعدد الزوجات يرتبط في كثير من الأحيان بالعادات والتقاليد أكثر من ارتباطه بالأحكام الشرعية، لافتًا إلى أن بعض الأزواج يفضلون إخفاء زواجهم الثاني حفاظًا على استقرار حياتهم الأسرية، وخشية أن يؤدي إعلان الأمر إلى طلب الزوجة الأولى الطلاق أو تفكك الأسرة.



وأشار إلى أن المجتمع يضم ملايين الأرامل والمطلقات، وهو ما يستوجب مناقشة قضية التعدد من منظور اجتماعي متوازن، مؤكدًا أن الزواج في النهاية مسؤولية قبل أن يكون حقًا، ولا بد أن يقوم على العدل والقدرة واحترام حقوق جميع الأطراف.