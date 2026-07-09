أحمد الجمال: مؤسسات الدولة هي الهدف الحقيقي لمحاولات النيل من مصر

أكد الكاتب والمفكر أحمد الجمال، أن الحملات التي تستهدف مصر تتجاوز شخص رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في إضعاف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، لما تمثله من دعامة رئيسية لاستقرار البلاد.

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن التاريخ الوطني المصري يقوم على ترابط محطاته الكبرى، معتبرًا أن الثورات الوطنية لم تكن أحداثًا منفصلة، بل جاءت في إطار مسار متصل لحماية الدولة وتعزيز تماسكها.

الحفاظ على الاستقرار

وأشار إلى أن ثورة يوليو وثورة 30 يونيو تمثلان محطتين بارزتين في هذا المسار، مؤكدًا أن ما تحقق عبرهما يعكس استمرار جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار وصون مؤسساتها في مواجهة مختلف التحديات.