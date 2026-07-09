مدبولي: ثورة 30 يونيو كانت علامة فارقة.. ومحطة الضبعة حلم مصري يتحول إلى إنجاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ثورة 30 يونيو كانت علامة فارقة في تاريخ مصر، مشيدًا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.

وقال مدبولي خلال احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج 4800 ميجاوات، إن إنشاء محطة نووية في مصر كان حلمًا راود المصريين لسنوات طويلة، مؤكدًا أن رؤية القيادة السياسية حولت هذه الأحلام إلى إنجازات واقعية على أرض الدولة.

وأضاف أن مشروع الضبعة يأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق أبعاد اقتصادية وتنموية متعددة، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات الدولة في مجال إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تدعم مستقبل الطاقة في مصر، ويعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى تعتمد على أحدث التكنولوجيا العالمية.