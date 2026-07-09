برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تستهدف إنشاء قاعدة صناعية واقتصادية وبنية تحتية مطورة

أكد سمير صبري عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت تغيرات اقتصادية كبيرة للغاية خلال الـ 10 سنوات الماضية .



وقال سمير صبري في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نحن في جمهورية جديدة وفكر اقتصادي مختلف ".

وتابع سمير صبري:" توجيهات الرئيس السيسي استهدفت تواجد قاعدة صناعية واقتصادية قوية وتم العمل على تطوير البنية التحتية لتنفيذ المشروعات القومية وجذب المزيد من الاستثمارات ".

واكمل سمير صبري :" أي مستثمر ينظر إلى الاستقرار والامن والبنية التحتية والبنية التشريعية كي يضخ استثماراته بأمان ".

ولفت سمير صبري :" الدولة تشهد تطورا اقتصاديا وبنية تحتية متطورة تجذب الاستثمارات ".