مصطفى بكري: التوسع الزراعي يعزز الاقتصاد الوطني ويخدم الأمن الغذائي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة المصرية اتجهت إلى التوسع في الزراعات التي تسهم في توفير العملة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اللواء الدكتور بهاء الغنام كان على قدر المسؤولية في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، مشيدًا بالجهود التي بُذلت لإنجاز المشروع وفق رؤية الدولة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي.

وتابع أن الدولة تعمل على نقل المشروع إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، بما يتيح لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» قدرًا أكبر من المرونة في اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.

المحاصيل الاستراتيجية

وأشار بكري إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الاستراتيجية.

