قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الفائدة.. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الخميس
ودع المونديال بشرف.. برنامج منتخب مصر من أتلانتا إلى القاهرة
نتنياهو: الحرب لم تنته.. وإيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
الأهلي يعلق على مقترح زيادة أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
مصطفى بكري: التمريض مهنة إنسانية عظيمة.. والممرضون «ملائكة الرحمة» في خدمة المرضى
4 نجوم مهددون بالغياب عن نصف النهائي.. إنذار واحد يحرم المغرب من عناصر مؤثرة أمام فرنسا
علي أبو جريشة: منتخب مصر أثبت أنه قادر على مواجهة الكبار دون رهبة
الفرنسي كليمون توربين حكما لمباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026
الأرصاد تحذر: ارتفاع الرطوبة بشكل ملحوظ غدا والشعور بالحرارة يزداد
مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك بعد قرار المركزي اليوم
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة اقتصادية لتل أبيب.. إجراءات جمركية مرتقبة ضد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
قسم الخارجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تقترح المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة للحد من الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، وذلك ضمن خيارات عُرضت على عواصم الدول الأعضاء هذا الأسبوع.

وتشير ورقة صادرة عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مصنفة سرية واطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إلى أن "تشديد الإجراءات قد يقلل من الواردات من المستوطنات التي تُهرّب إلى الاتحاد الأوروبي في انتهاك للقواعد القائمة، دون الحاجة إلى أدوات قانونية جديدة من الاتحاد الأوروبي".

ومن بين الأفكار المطروحة نظام تراخيص استيراد، حيث يتطلب تصدير البضائع من المستوطنات غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي تصريحًا خاصًا؛ وفرض رسوم جمركية تستهدف البضائع القادمة من المستوطنات؛ أو حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية حظرًا تامًا.

وقد طلبت وزيرة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، إعداد ورقة الخيارات هذه عقب اجتماعها مع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ الشهر الماضي. وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل مقترحات بشأن قيود تجارية محتملة وعقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين"، إلا أن هذه المقترحات لم تحظَ حتى الآن بالدعم المطلوب من الدول الأعضاء.

يتطلب تعليق اتفاقية تجارية مع إسرائيل بالكامل أو فرض عقوبات على سياسيين بعينهم إجماعًا من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وقد تعهدت جمهورية التشيك باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي خطوة من هذا القبيل.

وبينما تُستثنى البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نظريًا من اتفاقيات التجارة التفضيلية للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت العواصم عن مخاوفها من إمكانية استفادتها من هذه الشروط من خلال عدم وضع العلامات أو المراقبة المناسبة عليها.

وسيناقش وزراء الخارجية المقترحات في قمة بروكسل في 13 يوليو.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، منتقدًا المقترحات: "إنه إجراء رمزي. اتخاذ إجراء رمزي الآن قليل جدًا ومتأخر جدًا، وعندما تُجرى الانتخابات، سيُعزز هذا الخطاب الذي يريده الوزراء المتشددون في إسرائيل". 

ضربة اقتصادية لتل أبيب إجراءات جمركية بضائع المستوطنات الإسرائيلية المستوطنات الإسرائيلية المفوضية الأوروبية الواردات من المستوطنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

اعتماد 13 وحدة رعاية أولية لتقديم خدمة صحية بالشرقية

رئيس جامعة بنها

بالأسماء.. تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

محافظ الغربية

الغربية تنضم لمشروع «القرية المنتجة».. وشبراملس على طريق التحول إلى عاصمة لصناعة الكتان

بالصور

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

دراسة تحذر: مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض رئوي قاتل

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد