مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى و اعتقال 8 فلسطينيين من الضفة

اقتحم عشرات المسوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن 112 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

و في السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء ، 8 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية.

وأوضحت "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم سيدة واحتجزت العشرات في محافظة الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وحققت معهم ميدانيا لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم، مضيفة أن قوات الاحتلال اعلنت أعدة احياء في مدينة الخليل، منطقة عسكرية مغلقة، عرف منها، منطقة عين بيت سليم وواد أبو عياش ومفرق الزرزور والكوشوك والمنشار وواد الغروس، ومنعت المواطنين التحرك والخروج من منازلهم أو الدخول إليها.

و أضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ايضا اليوم ، شابا من الأغوار الشمالية،و مواطنا من مدينة قلقيلية، و شابا من مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا.

و في السايق أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، بإصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الفخذ، قبل اعتقاله عند حاجز "300" العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، مبينة أن طواقمها تعاملت مع الإصابة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب في المكان، إلا أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز، حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف.