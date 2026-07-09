اقتصادية النواب توضح فؤاد قرار تثبيت الفائدة وتكشف موعد تراجع الأسعار

أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعكس رؤيته بأن مستويات الفائدة الحالية أصبحت قادرة على دعم جهود خفض التضخم والسيطرة على حركة السوق.

استقرار الأوضاع الاقتصادية

وأوضح الجزار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قرار التثبيت يساهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة أنه لا يفرض أعباء جديدة على المقترضين، كما لا يُحدث تغييرات على عوائد الشهادات والودائع، بما يحقق حالة من التوازن في الأسواق.

السيطرة على معدلات التضخم

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة يعد مؤشرًا على وجود تحسن في السيطرة على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تستهدف تحقيق الاستقرار وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي.

وأشار الجزار إلى أن استقرار أسعار الفائدة يمثل عاملًا إيجابيًا في دعم مناخ الاستثمار، إذ يمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن تكلفة التمويل واتخاذ القرارات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

موعد انخفاض أسعار السلع

ولفت إلى أن أسعار السلع قد تشهد تراجعًا حال استمرار انخفاض سعر الدولار بشكل مستدام، مؤكدًا أن تحركات الأسعار ترتبط بعوامل متعددة، وفي مقدمتها استقرار سوق الصرف وتراجع تكاليف الإنتاج، بعيدًا عن أي ارتفاعات مؤقتة في سعر العملة الأجنبية.