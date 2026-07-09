عضو بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالسودان: الأطفال يموتون عطشا بالأبيض

قالت الدكتورة جوي نجوزي إيزيليو عضو بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالسودان، إنّ المساعدات الإنسانية تمثل ضرورة قصوى، داعية الاتحاد الإفريقي، إلى جانب الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية، في ظل استمرار انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، ضرورة عدم السماح بتكرار السيناريو الذي شهدته الفاشر في مدينة الأبيض، مطالبة بحماية المدنيين، والسماح لهم بالخروج عبر ممرات آمنة، وفتح ممرات تضمن وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وتابعت، أن الأطفال عطشًا يموتون بسبب نقص المياه، وأن كثيراً من العائلات تفتقر إلى الطعام والمياه وحتى إلى وسائل المغادرة، واصفة الوضع بأنه «مروع للغاية».

وذكرت عضو بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالسودان أن الأوضاع تزداد سوءاً، وأن السكان المقيمين في المناطق المتضررة يعانون بصورة متفاقمة، مشددة على ضرورة إنهاء الحصار والسماح بعبور المساعدات الإنسانية لحماية المدنيين وإنقاذ الأرواح.

وأردفت، أن المسؤولية تقع على عاتق أطراف النزاع والمجتمع الدولي معاً، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات حاسمة، بما في ذلك فرض عقوبات تنهي الحصار.

واختتمت بالتأكيد على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات غير مقبول، وأن التاريخ يراقب الجميع، وأن المساءلة تمثل عنصراً أساسياً في مواجهة ما يجري.