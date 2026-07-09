قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعلق على مقترح زيادة أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
مصطفى بكري: التمريض مهنة إنسانية عظيمة.. والممرضون «ملائكة الرحمة» في خدمة المرضى
4 نجوم مهددون بالغياب عن نصف النهائي.. إنذار واحد يحرم المغرب من عناصر مؤثرة أمام فرنسا
علي أبو جريشة: منتخب مصر أثبت أنه قادر على مواجهة الكبار دون رهبة
الفرنسي كليمون توربين حكما لمباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026
الأرصاد تحذر: ارتفاع الرطوبة بشكل ملحوظ غدا والشعور بالحرارة يزداد
مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك بعد قرار المركزي اليوم
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
ياسمين عز تهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: ظالم مفتري.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيه
بعد تثبيت الفائدة.. أسعار العملات الأجنبية.. الدولار واليورو الآن
تحرك عاجل لإنهاء معاناة ذوي الإعاقة في تخصيص الوحدات السكنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالسودان: الأطفال يموتون عطشا بالأبيض

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قالت الدكتورة جوي نجوزي إيزيليو عضو بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالسودان، إنّ المساعدات الإنسانية تمثل ضرورة قصوى، داعية الاتحاد الإفريقي، إلى جانب الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية، في ظل استمرار انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، ضرورة عدم السماح بتكرار السيناريو الذي شهدته الفاشر في مدينة الأبيض، مطالبة بحماية المدنيين، والسماح لهم بالخروج عبر ممرات آمنة، وفتح ممرات تضمن وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وتابعت، أن الأطفال عطشًا يموتون بسبب نقص المياه، وأن كثيراً من العائلات تفتقر إلى الطعام والمياه وحتى إلى وسائل المغادرة، واصفة الوضع بأنه «مروع للغاية».

وذكرت عضو بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالسودان أن الأوضاع تزداد سوءاً، وأن السكان المقيمين في المناطق المتضررة يعانون بصورة متفاقمة، مشددة على ضرورة إنهاء الحصار والسماح بعبور المساعدات الإنسانية لحماية المدنيين وإنقاذ الأرواح.

وأردفت، أن المسؤولية تقع على عاتق أطراف النزاع والمجتمع الدولي معاً، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات حاسمة، بما في ذلك فرض عقوبات تنهي الحصار.

واختتمت بالتأكيد على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات غير مقبول، وأن التاريخ يراقب الجميع، وأن المساءلة تمثل عنصراً أساسياً في مواجهة ما يجري.

عضو بعثة الأمم المتحدة الحقائق بالسودان نقص المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

ترشيحاتنا

المايسترو الدكتور محمد الموجى

رئيس الأوبرا يعلن اختيار محمد الموجي مديرا لمهرجان الموسيقى العربية

حلقة مديحة حمدي

مديحة حمدي: وفاة ابني محمد أصعب اختبار في حياتي وأخفيت مرض زوجي بالسرطان حتى وفاته

خالد يوسف

خالد يوسف بعد استقالة جيهان زكي: الدولة يجب ألا تخسر كفاءة ثقافية بحجمها

بالصور

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

دراسة تحذر: مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض رئوي قاتل

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد