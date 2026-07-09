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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العلم والنظام العالمي الجديد ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
عبد الخالق صلاح
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نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "العلم والنظام العالمي الجديد" وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الحادية والعشرين، بمشاركة أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأدار اللقاء الكاتب والإعلامي أحمد الدريني.


وقال أحمد المسلماني إن المحرك الرئيسي لحركة التاريخ خلال الـ500 عام الأخيرة هي العلم، مشيرا إلى أن العلماء خلال القرون الماضية هم من كانوا المحرك الرئيسي والأساسي لحركة البشر وتفاعلاتهم.
وأضاف المسلماني أن دولة مثل بريطانيا قررت منع العلماء من التجنيد في الجيش بعد أن توفى عالم شاب تمكن من إعادة ترتيب الجدول الذري خلال الحرب العالمية الأولى، إدراكا منها بأن العالم في المعمل أخطر في تأثيره من الجندي في ميادين القتال.
ولفت المسلماني إلى أن العلماء هم من حسموا الحرب العالمية الثانية وليس جنرالات الحرب، مبينا أن الابتكارات العلمية هي التي أدت إلى حسم هذه الحرب.
وأوضح المسلماني أن نمط الحياة في العالم قبل قرنين كانت مختلفة تماما عن أنماط الحياة الذي نعيشه حاليا فلم تكن هناك سيارات أو طائرات أو أي شيء من التكنولوجيا التي نتعامل معها اليوم.
وأشار المسلماني إلى أن القرن الـ19 على سبيل المثال هو علم الرياضيات في حين كان القرن الـ20 هو قرن الفيزياء فيما كانت الأحياء هي المسيطرة على القرن الـ21.
ورأى أن أفضل من في العالم الآن هم العلماء وكذلك أسوأ من في العالم هم أيضا العلماء فهم من يصنعون الشر وهم من يصنعون الخير الذي يخدم الإنسانية، مشيرا إلى أن من اخترع الكهرباء وكل الابتكارات النافعة حاليا هم علماء وكذلك من ابتكر الأسلحة الكيماوية وغاز الكلور الفتاك الذي تسبب في مقتل 60 ألف شخص خلال معركة واحدة هو عالم أيضا.
ولفت إلى أن العالم يتحدث منذ 2 يوليو الجاري عن ثورة علمية كبيرة قد تمت وهي التوصل لأول مرة في تاريخ البشرية إلى إنشاء خلية اصطناعية من البداية إلى النهاية وهو ما يعد ثورة في الهندسة الحيوية، مشيرا إلى أن بدايات هذا الابتكار كان في العام 2020 بابتكار علاقة بصناعة جزء من الخلية فقط.
كما تحدث عن قدرة العلم على النهوض بدول كاملة، لافتا إلى أن دولة مثل الهند تحولت من دولة فقيرة وعدد سكانها كبير إلى دولة ذات اقتصاد كبير وقوي نتيجة اهتمامها بالعلم والعلماء عقب استقلاها عن بريطانيا.
جدير بالذكر أن الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تقام في الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وبرعاية بنك ABC. وتم اختيار المخرج الراحل داوود عبد السيد شخصية المعرض هذا العام، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تاريخ السينما المصرية، وتكريمًا لمسيرته الإبداعية الممتدة. 
ويشارك في هذه الدورة حوالي 86 دار نشر مصرية وعربية، إلى جانب تقديم 410 فعاليات ثقافية على مدار أيام المعرض، بمشاركة أكثر من ألف متحدث من مصر ومختلف دول العالم.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ العلم والنظام العالمي الجديد الإعلامي أحمد الدريني

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