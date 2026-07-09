إرادة لا تعرف المستحيل.. آيات تتحدى الألم والمرض وتؤدي امتحانات الثانوية العامة بجهاز الأكسجين

في مشهد إنساني مؤثر يجسد الإصرار على تحقيق الحلم رغم الظروف الصحية الصعبة، أدت الطالبة آيات امتحانات الثانوية العامة وهي تصطحب جهاز الأكسجين، بعد خضوعها لعملية قلب مفتوح، متحدية المرض من أجل استكمال عامها الدراسي.

وكشف المدرس محمود عبد الحكيم تفاصيل الحالة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة للطالبة من داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القاهرة، أثناء أدائها الامتحان.

وكتب محمود عبد الحكيم: “من داخل إحدى لجان الثانوية العامة.. آيات طالبة بالثانوية العامة تذهب كل يوم إلى الامتحان بصحبة جهاز الأكسجين، وذلك بسبب مرض مزمن بعد عملية قلب مفتوح. اللهم شفاءً لا يغادر سقمًا للطالبة آيات، والنجاح والتفوق لها ولجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة.. كل الدعم للبطلة آيات”.

ولاقت القصة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بعزيمة الطالبة وإصرارها على استكمال امتحانات الثانوية العامة رغم ظروفها الصحية، متمنين لها الشفاء العاجل والنجاح والتفوق.