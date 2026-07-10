480 شقة وهمية وبيع متكرر.. قرار عاجل بشأن مستريح النزهة في النصب على المواطنين

قررت محكمة جنح السلام، تأجيل محاكمة متهم وأخرين في المحاكمة المعروفة إعلاميًا بمستريح النزهة، لاتهامهم في 30 قضية منظورة ضدهم، تتعلق باتهامات بالنصب العقاري والاستيلاء على أموال مواطنين لجلسة 17 سبتمر للحكم.

تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين وجود عمليات بيع متكررة للوحدات نفسها، ليجد المشترون أنفسهم في صراع قانوني لاسترداد حقوقهم ومدخراتهم التي دفعوها أملًا في منزل يؤوي أسرهم.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما ينتظر الضحايا استرداد حقوقهم ومحاسبة المتهم على ما ارتكبه من وقائع نصب أودت بأحلام مئات الأسر.

وقال المستشار أحمد سامي المليجي، بصفته وكيلاً عن عدد من المجني عليهم، أن التحقيقات وشكاوى المجني عليهم تشير إلى أن المتهم باع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص في عدد من الحالات، مع اختلاف أسعار البيع من عميل لآخر، وهو ما تسبب - بحسب أقوال الضحايا - في وقوع خسائر مالية كبيرة لعدد من الأسر.

وأشار إلى أن الوقائع محل الاتهام تتعلق بوحدات سكنية داخل برج التوحيد رقم (19) الكائن بشارع مستجد من شارع محمد جلال بمنطقة النزهة الجديدة 2، وبرج التوحيد رقم (20) بشارع أبناء سوهاج من شارع 27 بالمنطقة نفسها.

المستشار أحمد سامي المليجي

وأضاف أن هيئة الدفاع عن المجني عليهم ستطالب أمام المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، إلى جانب المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا، مؤكدًا أن تعدد القضايا المنظورة ضد المتهم يمثل عنصرًا ستتمسك به هيئة الدفاع خلال المرافعات.

ودعا محامي المجني عليهم جميع المتضررين استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية التمسك بالمسارات القانونية للمطالبة بالحقوق، مع انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة وقرار المحكمة.