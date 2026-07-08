انتحل صفة موظف خدمة عملاء.. القبض على المتهم بالنصب على صيدلانية بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليها منتحلاً صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات تحويل الأموال والاستيلاء على مبلغ مالى من حسابها بالمنيا.

بالفحص، أمكن تحديد الشاكية، وهي صيدلانية، مقيمة بالقاهرة، وبسؤالها قررت بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معها على هاتفها والنصب عليها وإيهامها بأنه من خدمة عملاء بأحد تطبيقات تحويل الأموال والاستيلاء منها على مبلغ مالى عقب فتحها لرسالة تتضمن لينكا مجهولا ورد لها من مرتكب الواقعة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وتم بإرشادهما ضبط “المبلغ المالى المستولى عليه - 2 هاتف محمول”.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قام الأول بالاتصال بالمجنى عليها وإيهامها بوجود مشكلة فى حسابها، وقام الثانى بإرسال لينك لها فقامت بفتحه والضغط على رسالة التأكيد فقام بسحب المبلغ المالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





