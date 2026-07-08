عاكس خطيبته.. القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بين طرف أول: (أحد الأشخاص ، خطيبته)، طرف ثان: (عاطل "مصاب بجروح متفرقة")جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية ، لقيام الطرف الثانى بمعاكسة خطيبة الأول قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب وقيام الأول بإحداث إصابة الثانى بإستخدام سلاح أبيض "كتر".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد الأول ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





