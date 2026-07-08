إعلام عبري: إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف الحرب مع إيران.. و ترامب: مذكرة التفاهم انتهت

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران.

كما أضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي عقد هذا الأسبوع اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استعداداً لسيناريو تجدد المواجهات.

و من جانبه، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب: الإيرانيون يمارسون أساليب قذرة وأهدرنا الكثير من الوقت.. وبشأن مذكرة التفاهم مع إيران أعتقد أن الأمر انتهى.

وأردف ترامب عن الإيرانيين: "لا أريد التعامل معهم.. إنهم أشخاص مرضى”.

وختم ترامب: سأترك المفاوضين الأمريكيين يستمرون في المحادثات مع إيران إذا أرادوا.