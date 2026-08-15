إبداعات طلاب الغربية تتصدر ختام عام دراسي من التدريب واكتشاف القدرات

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الاحتفالية الختامية لمشروع «مسار»، والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومجموعة (GFA) الألمانية، بمشاركة 3 مدارس بالمحافظة، بهدف تعريف طلاب المرحلة الإعدادية بالمسارات المختلفة للتعليم الثانوي، وفي مقدمتها التعليم الفني بتخصصاته المختلفة، والتعليم التطبيقي التكنولوجي والتعليم المزدوج، جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأستاذ چورچ كاتينيس رئيس فريق العمل - GFA، الأستاذ محمد حامد الخبير الرئيسي GFA، الأستاذه بسمة السبكي، خبير GFA.

توجيهات محافظ الغربية



وأكد محافظ الغربية سعادته بما شاهده خلال الاحتفالية من نماذج متميزة وأعمال تعكس ما اكتسبه الطلاب خلال فترة تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أهمية مشروع «مسار» في توسيع مدارك الطلاب وتعريفهم مبكرًا بالفرص التعليمية المتاحة أمامهم، بما يساعدهم على اختيار مسارهم الدراسي وفقًا لقدراتهم وميولهم، موجهًا بتكثيف التعاون وزيادة أعداد الطلاب المستفيدين من البرنامج خلال الفترات المقبلة.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال فعاليات الاحتفالية، تفقد المحافظ معرض «مسار» الذي ضم أعمالًا ومشغولات يدوية من تنفيذ الطلاب، وأبدى إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال وما عكسته من مهارات وقدرات اكتسبها الطلاب خلال فترة التدريب، مشيدًا بجهود الطلاب والمعلمين والميسرين القائمين على تنفيذ البرنامج، وموجهًا الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومجموعة (GFA) الألمانية على ما يقدمونه من دعم وتعاون في مجال تطوير مهارات الطلاب، مؤكدًا أهمية استمرار هذه النماذج وتوسيع نطاقها داخل مدارس المحافظة.

دعم مدارس

وتضمنت الاحتفالية السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى جانب عرض تعريفي بمشروع «مسار» وفقرات فنية وموسيقية ورياضية شملت فريق الموسيقى لطلاب البرنامج، ونثرية بعنوان «طريقي»، وفقرات «ومضات مضيئة»، وعرضًا رياضيًا بعنوان «تعالوا نحلم ببكرة»، وكلمات لعدد من طالبات البرنامج، فضلًا عن عرض مرئي لأبرز إنجازات مدارس «مسار»، واختتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية.