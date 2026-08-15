أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 15-8-2026

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم السبت 15-8-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.
أسعار الخضراوات اليوم بأسوان
- الطماطم من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
- البطاطس 25 جنيهًا للكيلو.
- خيار بلدي 20 جنيهًا للكيلو.
- جزر 25 جنيهًا للكيلو.
- كوسة 30 جنيهًا للكيلو.
- باذنجان 10 جنيهات للكيلو.
- بصل أبيض 12.5 جنيه للكيلو.
- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.
- شطة 15 جنيهًا
- فلفل 20 جنيهًا للكيلو.
- ملوخية 20 جنيهًا للكيلو.
- ليمون 20 جنيهًا للكيلو.
- بامية 70 جنيهًا للكيلو.
- بانجر 40 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان
- بطيخ يتراوح سعره ما بين 15: 20 جنيه للكيلو.
- مانجو 40 جنيهًا للكيلو.
- عنب 50 جنيهًا للكيلو.
- برقوق 40 جنيهًا للكيلو.
- تفاح يتراوح سعره من 60 : 80 جنيهًا للكيلو.
- تين بلدى 60 جنيهًا للكيلو.