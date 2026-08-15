استعراضات غنائية للأطفال تضىء «شارع الفن» بميدان المحطة بأسوان

شهد ميدان المحطة بمحافظة أسوان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الفنية، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وبرئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن الفعاليات الأسبوعية لمبادرة "شارع الفن" التى تنظمها وزارة الثقافة لنشر الفنون والإبداع فى الفضاءات والميادين العامة، وذلك فى إطار المشروع القومى للفنون تحت شعار “الثقافة حياة”.

وتضمنت الفعاليات تقديم باقة من الاستعراضات الغنائية على أنغام عدد من الأغانى التراثية، بمشاركة فرقة أطفال قصر ثقافة أسوان للفنون بقيادة هانى جمال، حيث قدم الأطفال مجموعة من الفقرات الفنية، من بينها «إحنا جيل جديد» و«لسه سنين حلوة جاية» و«اللمونة» و«المارى مارى» و«أمى وحبيبتى مصر»، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور.

فقرات غنائية واكتشاف المواهب



كما شهدت الفعاليات تقديم فقرة غنائية للفنان فتحى السعيد، تضمنت عددًا من الأغانى منها «عاوز تعرف اسمى» و«يا حبيبى» وغيرها، والتى لاقت تفاعلًا من الحضور.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة اكتشاف المواهب بإشراف موسى محمد، والتى أتاحت الفرصة أمام عدد من الموهوبين فى مجالات الشعر والغناء لتقديم مواهبهم أمام الجمهور، بما يسهم فى دعم واكتشاف الطاقات الفنية الشابة

واختتمت فعاليات اليوم بتنظيم ورشة فنية للأطفال بعنوان «رسم برواز»، تحت تدريب الفنانة منى يونس، حيث أتاحت الورشة للأطفال فرصة التعبير عن إبداعاتهم وتنمية مهاراتهم الفنية من خلال أنشطة تشكيلية مبسطة.

وقد نفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى.

يتم تنظيم فعاليات مبادرة "شارع الفن" خلال يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع فى إطار خطة وزارة الثقافة ومحافظة أسوان لنشر الفنون وإتاحة الأنشطة الثقافية والإبداعية للجمهور فى الأماكن والميادين العامة.