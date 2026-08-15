قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال أخر بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
العراق.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انقلاب حافلة سياحية
الأهلي يراهن على موهبة جديدة.. من هو محمد عبد الناصر " صلاح الجديد "؟
أخبار الأهلي.. حكاية سفارة النمسا وفرمان عموتة وتعديلات بـ ودية برشلونة
الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية
تقليل من النجوم أم إثبات للذات؟.. أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه
"كنت محتاج كل جنيه".. أحمد عبد القادر يكشف معاناته مع الأهلي
دليلك الشامل لمستلزمات وشنط المدرسة 2026.. الأسعار وأبرز أماكن التخفيضات
محكمة ألمانية تقضي بسجن زوج سيدة مصرية بتهمة قتلها عن غير عمد
قبل ساعات من غلق القيد.. صفقة جديدة تقترب من الأهلي
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
قبل غلق القيد بساعات.. صفقات كبار الدوري المصري| سيد البلد يتصدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق بالحلف والهيش بأحد الأخوار الجبلية بمطلع الصداقة الجديدة دون وقوع إصابات في أسوان

جهود السيطرة على حريق بالهيش
جهود السيطرة على حريق بالهيش
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رجال الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان فى السيطرة على حريق إندلع فى الحلف والهيش المتواجدين بأحد الأخوار الجبلية المجاورة لمطلع حى الصداقة الجديدة ناحية منطقة الجوزيرة ، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح ، فى إطار المتابعة المستمرة للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية .

إستجابة سريعة للتعامل مع الحريق
وفور إندلاع الحريق تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ ، حيث تعاملت فرق الحماية المدنية بكفاءة وسرعة مع النيران رغم صعوبة الوصول إلى موقعها داخل أحد الأخوار العميقة ، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع إمتداده إلى المناطق المجاورة .

السيطرة على حريق

حماية المنشآت الحيوية ومنع إنتشار النيران
وأسهمت سرعة الإستجابة وجهود فرق الإطفاء فى عدم تأثر محطة رفع الصرف الصحى القريبة من موقع الحريق ، إلى جانب الحفاظ على خطوط الضغط العالى الخاصة بالتيار الكهربائى بما حال دون حدوث أى تداعيات على الخدمات المقدمة للمواطنين .


تواصل محافظة أسوان متابعة المواقف الطارئة على مدار الساعة من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية بما يضمن سرعة التدخل ، والحفاظ على أرواح المواطنين ، وحماية المرافق الحيوية ، وتعزيز منظومة السلامة العامة فى مختلف أنحاء المحافظة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

مصطفي شوبير

الأهلي يرفض عرضًا إيطاليًا لضم مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

الاوقاف

وزارة الأوقاف تنظم ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين.. غدا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

بتوجيهات شيخ الأزهر.. الآلاف يشاركون في سرد القرآن الكريم كاملًا 30 أغسطس

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: ملف الأوائل يحظى بدعم كبير من الإمام الطيب

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد