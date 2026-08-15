حريق بالحلف والهيش بأحد الأخوار الجبلية بمطلع الصداقة الجديدة دون وقوع إصابات في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رجال الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان فى السيطرة على حريق إندلع فى الحلف والهيش المتواجدين بأحد الأخوار الجبلية المجاورة لمطلع حى الصداقة الجديدة ناحية منطقة الجوزيرة ، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح ، فى إطار المتابعة المستمرة للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية .

إستجابة سريعة للتعامل مع الحريق

وفور إندلاع الحريق تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ ، حيث تعاملت فرق الحماية المدنية بكفاءة وسرعة مع النيران رغم صعوبة الوصول إلى موقعها داخل أحد الأخوار العميقة ، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع إمتداده إلى المناطق المجاورة .

السيطرة على حريق

حماية المنشآت الحيوية ومنع إنتشار النيران

وأسهمت سرعة الإستجابة وجهود فرق الإطفاء فى عدم تأثر محطة رفع الصرف الصحى القريبة من موقع الحريق ، إلى جانب الحفاظ على خطوط الضغط العالى الخاصة بالتيار الكهربائى بما حال دون حدوث أى تداعيات على الخدمات المقدمة للمواطنين .



تواصل محافظة أسوان متابعة المواقف الطارئة على مدار الساعة من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية بما يضمن سرعة التدخل ، والحفاظ على أرواح المواطنين ، وحماية المرافق الحيوية ، وتعزيز منظومة السلامة العامة فى مختلف أنحاء المحافظة.