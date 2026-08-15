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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برعاية محافظ أسوان .. تنظيم احتفالية وفاء النيل بمكتبة مصر العامة

وفاء النيل
وفاء النيل
محمد عبد الفتاح

تنظم مكتبة مصر العامة تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فعاليات إحتفالية بعنوان " وفاء النيل " ، وذلك فى إطار الإحتفاء بنهر النيل ، وما يمثله من رمز للعطاء والخير والحياة ، وإرتباطه الوثيق بتاريخ وحضارة المصريين على مدار آلاف السنين .

فعاليات متنوعة للإحتفال بالنيل
ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهلة الأنصارى مدير مكتبة مصر العامة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم تنظيم الفعاليات اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026 من خلال أنشطة متنوعة تشمل ورشة للماسكات النهرية خلال الفترة من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءاً ، والتى تتيح للمشاركين تصميم ماسكات فنية مستوحاة من عالم النيل ، مثل الأسماك والتماسيح والطيور والشمس بما يجمع بين الفن والإبداع والتعرف على البيئة النيلية .

كما تشهد الإحتفالية تنظيم ندوة بعنوان " وفاء النيل تحت مجهر التكنولوجيا .. من رصد الفيضانات إلى كفاءة إدارة الموارد المائية " ، يحاضر فيها المهندس إسلام وفدى حكوم مدير أعمال بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان ، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءاً لتسليط الضوء على دور العلم والتكنولوجيا فى رصد وإدارة الموارد المائية .

عرض وثائقى عن نهر النيل


وتتضمن الفعاليات أيضاً عرض فيلم وثائقى عن نهر النيل خلال الفترة من الساعة السابعة وحتى الثامنة مساءاً يتناول تاريخ النهر ومكانته فى حياة المصريين ودوره فى نشأة الحضارة المصرية من خلال رحلة بصرية تجمع بين المعرفة والتاريخ والثقافة .

إحتفالية فنية وثقافية
وفى تمام الساعة الثامنة مساءاً تقام الإحتفالية الفنية والثقافية بمشاركة فريق كورال الموسيقى العربية والتراثية بالمكتبة لتقديم مجموعة من الأغانى والألحان المستوحاة من النيل ومصر ، إلى جانب مشاركة فريق الحكى بالمكتبة من خلال تقديم حكايات وذكريات مرتبطة بالنيل والحضارة المصرية ، كما تشهد الإحتفالية مشاركة الفرقة الإستعراضية بالمكتبة من خلال تقديم فقرات فنية متنوعة تعكس جمال التراث المصرى .

ورشة لتلوين الفخار
وتتضمن الفعاليات كذلك تنظيم ورشة لتلوين الفخار خلال الفترة من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساءاً فى تجربة فنية تجمع بين تراث أسوان والإبداع ، وتتيح للمشاركين إضافة لمساتهم الخاصة على قطع الفخار بما يعكس خصوصية التراث والفنون البيئية بالمحافظة .


تأتى هذه الإحتفالية فى إطار حرص مكتبة مصر العامة بأسوان على تقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تجمع بين الأجيال ، وتعزز الوعى بأهمية نهر النيل وقيمته التاريخية والحضارية ، مع توظيف أدوات العلم والتكنولوجيا والفن فى تقديم رسالة ثقافية وتوعوية متكاملة .

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