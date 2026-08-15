جهود لرفع الإشغالات والمخلفات داخل شوارع مدينة أسوان

واصل العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودهم المكثفة لتنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان من خلال تكثيف أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بمختلف المناطق بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى والإنضباط العام .

رفع الإشغالات بمحيط مسجد المطار والمناطق المحيطة



وفى هذا الإطار ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط مسجد المطار ، وبجوار أحد المولات والنوادى الرياضية ، حيث تم التعامل مع الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام ، كما أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من عربات الكارو ، إلى جانب رفع كميات من المخلفات والتراكمات ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مستوى النظافة والإنضباط بالمناطق المستهدفة .

جهود متنوعة

مشاركة القيادات التنفيذية والعاملين

وشهدت أعمال الحملة مشاركة نجار عبد الرحمن نائب رئيس المدينة ، وجابر فتحى رئيس حى غرب ، إلى جانب العاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، مدعومين بالمعدات والسيارات والمركبات المختلفة بما ساهم فى سرعة تنفيذ الأعمال ورفع الإشغالات والمخلفات من المناطق المستهدفة .

إستمرار الحملات المكثفة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لرفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات بمختلف المناطق ، مع تكثيف المرور الميدانى والتعامل الفورى مع الإشغالات التى تؤثر على حركة المواطنين أو المظهر العام بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الإنضباط الحضارى .