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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شهيرة: دخلت السينما وأنا في أولى معهد.. وقصة حبي مع محمود ياسين بدأت في صور ممنوعة

شهيرة
شهيرة
رحمة سمير

كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل دخولها عالم السينما، موضحة أنها كانت في الصف الأول بالمعهد العالي للفنون المسرحية، عندما كان الراحل الدكتور مدكور ثابت رئيسًا لأكاديمية الفنون، وكان يعمل على فيلم مكون من 3 قصص، أخرج منها قصة، بينما تولى محمد عبد العزيز وأشرف فهمي إخراج القصتين الأخريين.

وقالت إن مدكور ثابت طلب فتاة صغيرة من المعهد، فوقع الاختيار عليها، وكانت تلك بداية دخولها السينما ولقائها بالراحل محمود ياسين.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أن الفيلم كان يحمل اسم «صور ممنوعة»، وأن قصة الحب بينها وبين محمود ياسين بدأت خلال تصويره، الذي استمر نحو 5 أشهر، وشهد عراقيل وتوقفًا وغيابًا ثم استئناف التصوير مرة أخرى. وأكدت أنها لم تكن تفكر وقتها في الزواج أو فيمن يعجبها ومن لا يعجبها، لأنها كانت تعرف طريقها جيدًا، وهو أن تصبح ممثلة وتقف على المسرح وأمام كاميرات السينما والدراما.

وتابعت أن محمود ياسين أخبرها بأنه سيشارك شادية بطولة فيلم «نحن لا نزرع الشوك»، لكنها لم تكن تهتم بهذه الأمور، موضحة أن ما لفت نظرها إليه كان حبه الشديد لها والمجهود الذي بذله من أجلها، في وقت لم يكن الزواج يشغل تفكيرها، خاصة أن والدها كان قد توفي قبل 5 أشهر، وكانت تذهب إلى التصوير مرتدية ملابس سوداء.

وأوضحت أن محمود ياسين اقترب منها كثيرًا وكان داعمًا لها في حزنها، مشيرة إلى أنه لم يكن يفرض نفسه عليها أو يعاكسها، بل كان محترمًا لحزنها ولرؤيتها لمستقبل مختلف عن الزواج، قائلة: «كان راجل مكنش بيفرض نفسه عليّ ولا كان بيعاكس.. لكنه كان ليه حتة لوحده كده».

وذكرت، أن ما جعلها تحبه هو حبهما المشترك للفن، موضحة أنه كان دائمًا يتخيل أنها ستصبح نجمة كبيرة جدًا، وأنها صدقته في ذلك، قائلة: «كان دايما متخيل العكس إني هبقى نجمة كبيرة أوي ويا ريت منساهوش.. لكن سبحان الله، أنا كنت مصدقاه برضه»، مؤكدة: «محمود ياسين قيمة وقامة لن تعوض».

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