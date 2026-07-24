حصاد الأسبوع.. الإسكان تستعرض أبرز الإنجازات والمشروعات

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 17 يوليو 2026 حتى 23 يوليو 2026.

https://youtu.be/mViZPI9TRU8?si=QyCehLJNrle0auB3

في يوم 23 يوليو 2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بمدن الجيل الرابع، وتوفير الخدمات وجذب الاستثمارات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مدينة السويس الجديدة تُعد إحدى المدن الواعدة التي تحظى باهتمام كبير، لما تمتلكه من مقومات تنموية وموقع استراتيجي يدعم جذب الاستثمارات وإقامة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عمرانية وخدمية ومرافق متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن إجراء 7 قرعات علنية يدوية خلال يومي 28 و 29 يوليو الجاري، لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بعدد من المناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار استكمال إجراءات التخصيص وترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، استمرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تحقيق الشفافية في توفيق أوضاع الأراضي المضافة إلى عدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستقرار القانوني، مشيرةً إلى أن أجهزة المدن الجديدة ستواصل تنفيذ القرعات العلنية لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، وذلك في إطار تيسير الإجراءات وفق الضوابط المنظمة.

وفي يوم 22 يوليو 2026، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار فترة تقديم طلبات المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، قيام قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بجلسته 216 لسنة 2026 متضمنة التسعير النهائي إلكترونيًا من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بضرورة التنسيق المستمر وتوحيد الجهود بين ديوان عام الوزارة ومديريات الإسكان والمرافق بكافة المحافظات، نظم قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ورشة عمل مجمعة تحت عنوان: "التعظيم والدعم الفني لدور مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات".

كما أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني في مدينتي دمياط الجديدة والعاشر من رمضان، وذلك لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لدعم الأنشطة التجارية والخدمية بالمدن الجديدة.

وفي يوم 21 يوليو 2026 قامت المهندسة راندة المنشاوي، واللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.

وفي مستهل الجولة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن محافظة مطروح تحظى باهتمام كبير ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني والسياحي، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الأصول القائمة لضمان استدامة تقديم الخدمات، خاصة مع الزيادة الموسمية في أعداد السكان والزائرين خلال فصل الصيف.

واستهلت وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح جولتهما بتفقد محطة تحلية مياه الرميلة (1–2)، واستمعا إلى شرح حول مكونات المحطة، حيث أشار العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 48 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 8 وحدات تحلية، بالإضافة إلى سعة تخزينية تبلغ 20 ألف متر مكعب، بما يجعلها أحد أهم مصادر إنتاج مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح.

ثم انتقلت وزيرة الإسكان، ومحافظ مطروح، لتفقد محطة تحلية مياه البحر الرميلة ( 4) بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميا، واستمعا إلى شرح عن مكونات المشروع والجاري استلامه، حيت يتكون من 4 وحدات بطاقة 16.5 ألف متر مكعب لكل وحدة منها، إذ يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 65 ألف متر مكعب يومياً، وتصل مع التوسعة المستقبلية إلى 130 ألف متر مكعب يومياً.

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، رافع مياه الشرب “ابني بيتك” بالمحافظة، لمتابعة منظومة التشغيل والاطمئنان على كفاءة تقديم الخدمة.

ثم تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، مشروع تطوير منطقة "علم الروم" الذي تنفذه شركة الديار القطرية. وتابعت الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمشروع، مؤكدةً أن المشروع يعكس نجاح نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متكاملة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول، كما يمثل أحد المشروعات السياحية والتنموية الواعدة، ومن شأنه دعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة مطروح وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.

ثم تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة والأعمال الجارية لتوسعة المحطة. اطلعت وزيرة الإسكان على الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل منظومة المعالجة، مستمعة إلى شرح حول مكونات المحطة، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، تشمل المرحلة الأولى بطاقة تصميمية تبلغ 25 ألف متر مكعب يوميًا وتعمل بنظام برك الأكسدة، فيما تعمل المرحلة الثانية بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا بنظام المعالجة الثنائية، وتعمل بكامل طاقتها، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة، بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا بنظام المعالجة الثلاثية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، وتحسين جودة المياه المعالجة، مع تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.

واختتمت المهندسة راندة المنشاوي، جولتها، بتفقد سير العمل بمشروع الأراضي البديلة لتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، والتي تشمل تنفيذ شبكات المرافق والبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب أعمال تجهيز مناطق الإسكان البديل وتسكين المستحقين بقطع الأراضي البديلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وفي يوم 20 يوليو 2026 تابعت المهندسة، موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وملفات العمل بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان، مؤكدة أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز مشروعات التنمية الصناعية، إلى جانب استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات للحفاظ على النسق الحضاري بالمدن الجديدة.

وفي ذلك اليوم، استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة السيد/ سعد صبرة، المدير الإقليمي للمؤسسة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية لقطاع المرافق، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال اللقاء، أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بجانب رفع كفاءة منظومة المرافق، ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) برئاسة السيدة/ كليمنس فيدال، المدير الإقليمي للوكالة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية في قطاع المرافق.

وفي مستهل اللقاء، ثمنت المهندسة راندة المنشاوي التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي أثمرت عن تنفيذ ودعم عدد من المشروعات الحيوية في قطاع المرافق، بما يعزز جهود الدولة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بالدور الذي تقوم به الوكالة باعتبارها أحد شركاء التنمية الرئيسيين في دعم مشروعات البنية التحتية بمصر.

وفي يوم 19 يوليو 2026 وفي إطار استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتمكين الكفاءات الشابة والاستفادة من الخبرات، وإعداد قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، بما يضمن استدامة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، قراراً بتكليف المحاسب محمد خيري معروف أحمد، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

كما أصدرت وزيرة الإسكان قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى عبدالمجيد محمد سليمة، مساعد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة للتنمية السياحية، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

وفي إطار المتابعة الدورية للمشروعات ومعدلات التنمية بالمدن الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل في القطاعات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، والتي شملت أعمال التطوير والصيانة ورفع كفاءة المرافق، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالطرق، وموقف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة، إلى جانب تكثيف الحملات المختلفة، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة.

كما قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بجولة ميدانية بعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي يوم 18 يوليو 2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بمدينة حدائق أكتوبر، والتي شملت أعمال النظافة والصيانة والزراعة، وحملات إزالة المخالفات والإشغالات، واستكمال المشروعات التعليمية والرياضية، إلى جانب متابعة منظومة التواصل مع المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وموقف تسليم المشروعات السكنية.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظات المنيا وأسيوط والمنوفية من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، ومشروع 240 قرية محرومة من مياه الشرب بالهيئة، مؤكدةً استمرار الوزارة في دفع معدلات تنفيذ المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروعات القرى المحرومة من خدمات مياه الشرب، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي يوم 17 يوليو 2026 شهدت مدينة العلمين الجديدة، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من ماراثون «10K Race the Coast»، بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة يمثلون 30 جنسية.