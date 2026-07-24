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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أدى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وأئمة وزارة الأوقاف، وجموع المصلين.

نعمة الماء.. حياة ونماء

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان “نعمة الماء.. حياة ونماء”، وتناولت أهمية الحفاظ على المياه باعتبارها نعمة عظيمة من نعم الله، وضرورة ترشيد استهلاكها.

ونشر الوعي بأهمية صون الموارد المائية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على هذا المورد الحيوي، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الخطبة أن الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تسهم في ترشيد الاستهلاك وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج صلاة الجمعة الجمعة

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