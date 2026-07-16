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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ضوابط العمرة 1448 هـ.. 25 شرطًا جديدًا لتنظيم برامج السفر

ضوابط العمرة 1448 هـ.. 25 شرطًا جديدًا لتنظيم برامج السفر
ضوابط العمرة 1448 هـ.. 25 شرطًا جديدًا لتنظيم برامج السفر
عبد الفتاح تركي

أعلنت وزارة السياحة والآثار ضوابط موسم العمرة 1448 هـ، متضمنة 25 بندًا تنظيميًا جديدًا يلزم شركات السياحة بالالتزام بها عند تنفيذ برامج العمرة، وتشمل توثيق عقود الوكالة، والالتزام بالاشتراطات الصحية، وتنظيم إصدار التأشيرات، واعتماد البرامج، وحماية حقوق المعتمرين، مع تحديد مسؤوليات الشركات وإجراءات متابعة تنفيذ الرحلات وفق الضوابط المعتمدة.

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن ضوابط العمرة 1448 هـ وشروط العمرة الجديدة، بعد إعلان وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لموسم العمرة، والتي تضمنت مجموعة من الالتزامات والإجراءات التي يتعين على شركات السياحة الالتزام بها عند تنفيذ برامج العمرة، وذلك في إطار تنظيم الرحلات، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، والحفاظ على حقوق المعتمرين طوال مراحل السفر والعودة.

وتهدف الضوابط الجديدة إلى تنظيم العلاقة بين شركات السياحة والجهات المعنية بتنفيذ برامج العمرة، مع إلزام الشركات بمجموعة من الإجراءات التي تبدأ من توثيق عقود الوكالة واعتماد البرامج، وتمتد إلى متابعة أوضاع المعتمرين، والالتزام بالاشتراطات الصحية، والتنسيق مع الجهات المختصة في مختلف الحالات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ الرحلات.

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ما أبرز ضوابط العمرة 1448 هـ التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار؟

حددت وزارة السياحة والآثار 25 بندًا تنظيميًا يشكل الإطار العام لعمل شركات السياحة خلال موسم العمرة 1448 هـ، وتستهدف هذه الضوابط تنظيم إجراءات تنفيذ البرامج، وضمان التزام الشركات بالقواعد المنظمة، بما يحقق حماية حقوق المعتمرين ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتشمل هذه الضوابط تنظيم توثيق عقود الوكالة، والالتزام بالقرارات التنفيذية، ومراعاة التعليمات المنظمة داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب وضع آليات واضحة لاعتماد البرامج، ومتابعة تنفيذها، والتعامل مع الحالات الصحية والطارئة، فضلًا عن تنظيم الإعلان عن برامج العمرة وآليات التواصل مع الجهات المختصة.

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ما ضوابط تنظيم رحلات العمرة 1448 هـ؟

أوضحت الوزارة أن ضوابط تنظيم رحلات العمرة جاءت على النحو الآتي:

  • السماح للشركات بتوثيق عقود الوكالة وفق المواعيد المحددة، مع منع الشركات المعاقبة لأكثر من شهر من التوثيق إلا بعد انتهاء الجزاء، واستثناء الحالات ذات النزاع القانوني وفق ضوابط محددة.
  • التزام الشركات بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الوزارة.
  • الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات السعودية الخاصة بموسم العمرة 1448 هـ.
  • الالتزام بمدة صلاحية التأشيرة وبرامج العمرة بما يتوافق مع مدة الإقامة المسموح بها.
  • التأكد من صلاحية جواز سفر المعتمر لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تسجيل بياناته.
  • الالتزام بالاشتراطات الصحية المصرية والسعودية وتقديم المستندات المطلوبة للمعتمرين.
  • إصدار تذاكر السفر عبر الشركات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة.
  • التزام غرفة الشركات بتنظيم دورات تدريبية للشركات الجديدة تحت إشراف الوزارة.
  • تتحمل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة بمجرد اعتماد برامجها على البوابة.
  • إرفاق الإقرار والتعهد ضمن مستندات توثيق عقد الوكالة وإدراجه على البوابة.
  • منح الشركات المخالفة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها مع تحملها كامل المسؤولية.
  • تطبيق منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين، بما يشمل العلاج والوفاة والإخلاء الطبي.
  • اعتماد برامج العمرة فقط بالتأشيرات الصادرة من الوكيل السعودي المعتمد.
  • إدراج بيانات حاملي التأشيرات الأخرى على البوابة قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل.
  • عدم اعتماد رحلات جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمري الشركة.
  • خلال رجب وشعبان ورمضان، لا تعتمد رحلات جديدة إلا بعد عودة الرحلات الموجودة بالمملكة وبحد أقصى 3 رحلات.
  • حظر الإعلان عن برامج العمرة قبل إخطار الوزارة، مع توضيح بيانات البرنامج والترخيص.
  • التفاعل مع البلاغات والإشعارات الواردة عبر تطبيق «رفيق» والقنوات الرسمية.
  • التنسيق مع الوكيل السعودي لتأمين عودة الحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات.
  • تنفيذ تأشيرات العمرة خلال 20 يومًا من إصدارها، وإلا تتخذ إجراءات قانونية.
  • يجوز الإعلان عن البرامج دون تضمين تكلفة وسيلة السفر مع الالتزام بما يرد بالإعلان.
  • متابعة إجراءات حالات الوفاة وتسليم المستندات لذوي المتوفى.
  • الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن التحويلات الخاصة ببرامج العمرة.
  • توفير زي موحد للمشرفين أثناء تنفيذ برامج العمرة.
  • إخطار الوزارة بحالات اعتذار المعتمرين عن السفر.

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كيف تنظم الضوابط الجديدة مسؤوليات شركات السياحة؟

أكدت الضوابط أن شركات السياحة تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة بمجرد اعتماد برامجها على البوابة، كما تلتزم بتنفيذ جميع الإجراءات التنظيمية والصحية والإدارية المنصوص عليها، مع الالتزام بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الوزارة، والضوابط والتعليمات السعودية الخاصة بموسم العمرة 1448 هـ.

وتشمل المسؤوليات كذلك الالتزام بمتابعة الحالات الصحية، والتنسيق بشأن الحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات، ومتابعة إجراءات حالات الوفاة، وإخطار الوزارة بحالات اعتذار المعتمرين عن السفر، إلى جانب الالتزام بالتفاعل مع البلاغات والإشعارات الواردة عبر تطبيق «رفيق» والقنوات الرسمية.

ما الضوابط الخاصة بالإعلان عن برامج العمرة؟

تضمنت الضوابط تنظيمًا واضحًا للإعلان عن برامج العمرة، حيث حظرت الإعلان عن البرامج قبل إخطار الوزارة، مع ضرورة توضيح بيانات البرنامج والترخيص، كما أجازت الإعلان عن البرامج دون تضمين تكلفة وسيلة السفر، مع الالتزام بما يرد في الإعلان.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية الإعلان عن برامج العمرة، وضمان التزام الشركات بالبيانات المعتمدة عند طرح البرامج أمام المواطنين.

الحج والعمرة

لماذا تحظى ضوابط العمرة 1448 هـ باهتمام واسع؟

جاء الإعلان عن ضوابط موسم العمرة 1448 هـ بالتزامن مع تزايد اهتمام المواطنين وشركات السياحة بالتعرف إلى القواعد المنظمة للموسم الجديد، ولا سيما أن الضوابط تضمنت مجموعة متكاملة من الالتزامات والإجراءات التي تغطي مختلف مراحل تنفيذ برامج العمرة، بداية من توثيق عقود الوكالة، مرورًا بإجراءات السفر واعتماد البرامج، ووصولًا إلى متابعة أوضاع المعتمرين أثناء الرحلة وبعد العودة، بما يضمن تنفيذ البرامج وفق الإطار التنظيمي الذي أعلنته وزارة السياحة والآثار.

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