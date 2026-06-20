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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادا لموسم الحج والعمرة.. لجنة السياحة الدينية تبدأ اجتماعاتها مع الشركات

احمد إبراهيم
احمد إبراهيم
محمد الاسكندرانى

تبدأ لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ، سلسلة من الاجتماعات المهمة مع الشركات العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، تستهدف الاجتماعات بحث أهم إيجابيات موسم الحج المنقضي وآليات تعظيمها، وكذلك تلافي أية ملاحظات وقعت وكيفية تجنبها بالموسم الجديد.

الموسم الجديد للحج والعمرة

يأتي ذلك في إطار استعداد اللجنة لبدء الموسم الجديد للحج والعمرة، وكذلك تنفيذ خطة اللجنة لعقد لقاءات موسعة مع شركات السياحة لبحث آليات العمل خلال الموسم الجديد، وإتاحة الفرصة للمناقشات المثمرة لتوفير كافة سبل راحة وسلامة ضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة.

وتبدأ تلك الاجتماعات خلال الإسبوع الجاري بدعوة لجنة السياحة الدينية الموسعة للاجتماع بمقر الغرفة في الدقي علي عدة أيام، ثم تنتقل اللجنة برئاسة أحمد إبراهيم ، إلى المحافظات لعقد لقاءات مكثفة مع شركات السياحة وذلك في مقار الغرف الفرعية على مستوي الجمهورية.

وتقوم اللجنة بجمع أهم ما توصلت إليه تلك الإجتماعات من أفكار ومقترحات، لمناقشتها داخل اللجنة العليا للحج والعمرة في وزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات ، وصولا إلى وضع الضوابط المنظمة لرحلات العمرة وأيضا الحج هذا العام.

آليات العمرة والاستعداد المبكر للحج

ومن المنتظر أن تناقش تلك الاجتماعات أهم ما شهده الموسم المنقضي من إيجابيات لتعظيمها خاصة في برامج الحج البري والاقتصادي، كذلك بعض الملاحظات التي وقعت لبحث آليات تجنبها في الأعوام المقبلة.

كما تستعرض لجنة السياحة الدينية ، خلال تلك الإجتماعات رؤيتها لموسم الحج المقبل خاصة مع القرارات والإجراءات السعودية للموسم والتي تشمل بدء الموسم مبكرا عن كل عام بكافة إجراءاته.

كما تستعرض الاجتماعات أهم ملامح موسم العمرة الجديدة خاصة من حيث التوقيتات ، ومناقشة الأفكار المختلفة حول تحديد موعد إنطلاق موسم العمرة الجديد ، والضوابط المنظمة للموسم بكافة تفاصيلها لتتواكب الضوابط مع اللوائح والقرارات والإجراءات السعودية المنظمة لرحلات العمرة وبما يضمن كافة حقوق المعتمرين ومصالحهم

إجتماع للشركات

من ناحية أخرى وبناء على طلب مجموعة من شركات السياحة، عقدت لجنة السياحة الدينية اجتماعا بحضور ممثلي تلك الشركات الذين حضروا مفوضين من حوالي 150 شركة سياحة أخرى عقدوا اجتماعا الأسبوع الماضي للاحتفال بنجاح الحج والاستعداد للموسم الجديد.

وخلال الاجتماع توجه ممثلو شركات السياحة الحاضرين للاجتماع بالتهنئة للقطاع السياحي على موسم الحج المنتهي ، مؤكدين أنه من أفضل وأنجح مواسم الحج لما شهده من إيجابيات حدثت لأول مرة ببرامج الحج السياحى خاصة الحج البري والاقتصادي.

كما توجهوا بالشكر والتقدير الى وزارة السياحة والآثار بدء من الوزير شريف فتحي ، وأيضا سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة وجميع العاملين بقطاع الشركات، وذلك للدور المهم الذي لعبته الوزارة في إنجاح موسم الحج المنقضي.

كما توجهوا بالشكر كذلك إلى لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة أحمد إبراهيم للدور الكبير للجنة في تسهيل مهمة شركات السياحة وكذلك الجهاز الإداري للغرفة برئاسة أسامة عمارة المدير التنفيذي للجهد الكبير الذي بذله بجميع الموظفين لخدمة الشركات طوال الموسم المنقضي.

وأكدت شركات السياحة ، أن أهم مؤشر على نجاح موسم الحج بشكل عام والحج السياحي على وجه الخصوص هو فوز بعثة الحج المصرية بجائزة لبيتم الفضية من وزارة الحج والعمرة ضمن أفضل بعثات الحج على مستوى العالم. 

الحج العمرة شركات السياحة مصر السياحة

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