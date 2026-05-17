وكيل مشروعات النواب: مواجهة الغش في الثانوية العامة مسؤولية مشتركة لحماية العدالة التعليمية

أكد النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تأمين امتحانات الثانوية العامة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط داخل المنظومة التعليمية، مشيدا بما تم الإعلان عنه من إجراءات تهدف إلى الحد من ظواهر الغش والتسريب وضبط سير الامتحانات في مختلف المحافظات.

وأوضح نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون استثناء، بما يضمن تقييمًا عادلًا يعكس مستوياتهم الحقيقية، بعيدًا عن أي ممارسات غير مشروعة قد تضر بمصداقية العملية التعليمية أو تفرغها من مضمونها.

انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان، أن مواجهة الغش، خاصة في ظل انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة التي ساعدت على ظهور أشكال جديدة من الغش الإلكتروني، تتطلب منظومة متكاملة من الرقابة والتأمين والتطوير المستمر، بما يواكب التحديات المتغيرة ويغلق كافة المنافذ أمام أي محاولات للتلاعب.

وشدد نائب الصعيد. على أن ضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة لا يقتصر فقط على حماية مستقبل الطلاب المجتهدين، بل يمتد ليشمل الحفاظ على قيمة التعليم المصري وهيبة الدولة، باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وتقدمها.

وأكد النائب محمد نشأت العمدة أن مسؤولية مواجهة الغش لا تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم وحدها، وإنما هي مسؤولية مجتمعية واسعة تتطلب تضافر جهود الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة كافة، من أجل ترسيخ ثقافة الالتزام والاعتماد على الجهد الشخصي والاجتهاد في التحصيل العلمي.