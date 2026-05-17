سيارات كهربائية 2026 في السوق السعودي

يحتوي سوق السيارات السعودي علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: مرسيدس EQS، واكس بينج GX، وليب موتور D19، وبولستار 4، وفويا فري .

فويا فري موديل 2026

تنتج سيارة فويا فري موديل 2026 قوة 482 حصان، وبها عزم دوران 720 نيوتن/متر، وتتسارع من صفر وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وبها بطارية سعة 43 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي كهربائي يصل إلي 259 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك .

تباع سيارة فويا فري موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 179 ألف ريال سعودي .

بولستار 4 موديل 2026

عزم دوران سيارة بولستار 4 موديل 2026 يصل إلي 343 نيوتن/متر، وبها قوة 272 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 499 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بولستار 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 220 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بولستار 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 245 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بولستار 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 285 ألف ريال سعودي .

ليب موتور D19 موديل 2026

تحصل سيارة ليب موتور D19 موديل 2026 علي قوتها من محركين كهربائيين، وتنتج قوة 549 حصان، ويمكنها قطع مسافة 720 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ليب موتور D19 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ليب موتور D19 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 156 ألف ريال سعودي .

اكس بينج GX موديل 2026

قوة سيارة اكس بينج GX موديل 2026 تصل إلي 362 حصان، وبها محرك كهربائي، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 320 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

يصل سعر سيارة اكس بينج GX موديل 2026 في سوق السيارات السعودي إلي 220 ألف ريال سعودي .

مرسيدس EQS موديل 2026

تتسارع سيارة مرسيدس EQS موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، وتنتج قوة 355 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، وبها محركين كهربائيين، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس EQS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 687 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس EQS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 750 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس EQS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 800 ألف ريال سعودي .